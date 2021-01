’Makkelijk roepen vanaf de zijlijn’

Heel Nederland moppert omdat wij het laatste land zijn dat is gestart met de vaccinatie tegen het coronavirus. De beste stuurlui staan aan wal, schrijft E. Smit.

De één na de andere deskundige verschijnt in de praatprogramma’s om te komen vertellen hoe het wel allemaal had gemoeten. De oppositiepartijen struikelen over elkaar heen om het huidige kabinet de oren te kunnen wassen.

Maar zijn wij nu al vergeten hoe minister Bruins achter zijn katheder in elkaar zakte in verband met de zwaarte van zijn functie? Hebben wij dan helemaal geen respect meer voor degenen die wel de verantwoordelijkheid hebben durven nemen om deze immens moeilijke klus te klaren?

E. Smit,

Amstelveen.

