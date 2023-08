’Politici betere bescherming bieden’

Angstvallig probeert men nu om fractievoorzitters te benoemen want menigeen blijkt er de brui aan te geven waaronder helaas ook veel Kamerleden want ja de spanning, de druk en de bedreigingen van zelfs familieleden beginnen zo langzamerhand hun tol te eisen en dat zet de deur open voor een ongekende exodus.

Voordat men met allerlei campagnes het veld ingaat zou men eerst eens werk moeten maken op welke manier politici het best kunnen worden beschermd en dan moeten strenge veiligheidsmaatregelen niet worden geschuwd want anders zijn politici en vooral ook aankomende politici nauwelijks meer bereid om politieke verantwoordelijkheid te nemen en diegenen die dat desondanks toch willen zijn moedig of ....?

M. van den Berg Den Haag