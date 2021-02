Dus we mogen wel massaal gaan stemmen, waarbij de avondklok ineens niet meer geldt. Maar we mogen niet winkelen of op een terras zitten. En de grote winkels en bouwmarkten vallen royaal buiten de boot.

Arme ondernemers van Nederland; je zult maar een eigen zaak hebben. Winkelen op afspraak met 2 personen per etage. Hoe verzin je het. Waarschijnlijk schaffen ze de avondklok net voor de verkiezingen af, dat scheelt weer onnodige discussies.

Bied Nederland eindelijk eens een duidelijk perspectief!

M. Vercoulen, Venlo