Een fotootje door mijn vrouw en een vraag naar een nieuwe afdekkap naar Stella Nunspeet. Al snel lag er een envelop met kapje in de brievenbus. Gratis volgens het serviceteam van Stella. Dit is echte service: mijn fiets is inmiddels enkele jaren oud en als hartpatiënt is deze fiets voor mij onmisbaar.

J. Moes, Zeewolde