’Gemiste kans voor EU’

’PVV en SGP kijken weg’

In het Kamerdebat over de Europees top spraken alle partijen, met uitzondering van de PVV en SGP, hun afschuw uit over de anti-homowet die in Hongarije is aangenomen omdat het land zich daarmee niet houdt aan het handvest van de grondrechten van de EU, weet Henk Versteeg.