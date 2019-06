Uitslag Stelling: Woede om ’slap’ beleid OM

Afgelopen week kondigde het Openbaar Ministerie aan dat de afspraken over de vrijstelling van de meldplicht niet zullen worden herzien. Net als de nabestaanden van Pim Fortuyn reageren de stemmers woedend. ,,Een koelbloedige moordenaar, die iedereen manipuleerde, komt overal mee weg. Ziek rechtssysteem.” Een ander schrijft: „,Dat hij een valse belofte doet over emigratie, daardoor onder de meldplicht uitkomt en vervolgens hier blijft kan echt niet. Dit draagt niet bij aan het gevoel van rechtvaardigheid dat in Nederland tóch al op een laag pitje staat.”

Van der Graaf vroeg vorig jaar vrijstelling van zijn meldplicht bij de reclassering omdat hij naar het buitenland zou willen verhuizen. Volgens vrijwel alle deelnemers heeft hij heel slim gebruik gemaakt van het systeem en was het naïef van het Openbaar Ministerie om zijn emigratieplannen te geloven. „Ongelooflijk hoe het OM zich in de maling laat nemen door criminelen. Slappelingen.” En: „Het OM heeft zich in de luren laten leggen. Die meldplicht had versoepeld kunnen worden wanneer hij daadwerkelijk emigreerde en niet omdat hij wilde emigreren.”

Experts stelden ook vast dat het ’recidive risico’ bij van der Graaf gering is en dat daarom een meldplicht niet meer nodig is. Slechts vijf procent vertrouwt hierop en vindt de huidige afspraken redelijk: „Fortuyn kan niet opnieuw vermoord worden. Het is onwaarschijnlijk dat er een motivatie is om een andere politicus te vermoorden”, stelt iemand. Een ander: „Ik snap de heisa niet! Hij heeft zijn straf gekregen. Volgens de wet heeft hij nu voorwaardelijke vrijlating. Hij houdt zich aan de voorwaarden. Dus geen reden om hem anders te behandelen dan andere moordenaars.”

De overgrote meerderheid is het hiermee oneens en denkt dat deze soepele aanpak een verkeerd signaal afgeeft. Van der Graaf vertoonde allesbehalve goed gedrag en werd toch voorwaardelijk in vrijheid gesteld. „Hij heeft vanaf het begin dwars gelegen. Versoepeling moet je verdienen.” Ook is de meerderheid (88%) bang dat andere ’in vrijheid gestelden’ door deze zaak makkelijker onder hun meldplicht uit zullen komen.

Het hele rechtssysteem zou eens grondig moeten worden aangepakt, vinden velen. ,,We leven in een land waar tbs-klinieken stampvol zitten en gevangenissen leeg, dat zegt genoeg.” Volgens de stemmers komen gevangenen veel te snel voorwaardelijk vrij en behoort Van der Graaf achter de tralies. ,,Niks meldplicht, opsluiten. Die man heeft een moord gepleegd, hij moet gewoon zijn straf uitzitten.”

Anderen benadrukken de maatschappelijke functie van de straf: „Voor moord op een politicus moet een signaal worden afgegeven dat hier geen coulance geldt. Zeker in deze tijd waarin vanuit verschillende intolerante ideologische hoeken onze vrijheid wordt bedreigd.” Veel stemmers vinden dat best vaker levenslang gegeven zou mogen worden. „De moord op Fortuyn heeft zo’n maatschappelijke impact gehad. Van der Graaf had levenslang moeten krijgen en dan ook echt levenslang.”