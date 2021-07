’Roekeloze automobilist dubbel straffen’

Allemaal personen die weten dat ze te veel gebruiken en dan volledig high of dronken toch achter het stuur kruipen. Voor mij betekent dat dat men dan ’met voorbedachten rade’ ongelukken veroorzaakt. Dat moet dus dubbel bestraft worden en na 2 punten het rijbewijs invorderen. Alleen zo zullen deze roekeloze weggebruikers gaan beseffen waarmee ze bezig waren. Die zgn. straf of boete van nu is een lachertje voor ze.

En stop nu eens met het betuttelen van senioren. Die kom ik liever tegen in het verkeer dan die egoïsten die geen rekening houden met andere weggebruikers. Iedere maandag lees je weer de ellende die zich in het weekend heeft afgespeeld. Meestal laat in de avond of in de nacht. Nou, dan zie je echt geen senioren op de weg.

J. Snijders