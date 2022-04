Premium Het beste van De Telegraaf

De Jonge viel meteen uit zijn gespeelde rol van boetedoener

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

Wat zagen we weer voor operette bij het debat over de mondkapjesdeal? De minister bekende betrokkenheid bij contacten, maar geen betrokkenheid bij de deal. Hij was wel en niet betrokken, maar vooral dat laatste, niet betrokken dus, want de eerste betrokkenheid sloot de laatste betrokkenheid kennelijk uit, in zijn logica. En uiteraard was hij naar de Kamer gekomen, zei hij, om opheldering te geven over zijn betrokkenheid, om ’het wantrouwen te bestrijden’. Zo zie je maar weer: als je brutaal genoeg bent om meteen te ontkennen wat je zojuist gepresenteerd hebt als waarheidsvinding en dat alles op te dissen als opheldering naar eer en geweten, dan kom je met alles weg.