Hypocriete wielersponsor beul van supertalent Chloé Dygert

De Amerikaanse Chloé Dygert geldt in de wielersport als een supertalent. Ze is pas 23 jaar en al zevenvoudig wereldkampioen en wereldrecordhouder op de individuele achtervolging. In Italië miste ze dit jaar tijdens een afdaling een bocht en vloog met haar fiets over een vangrail. Een diepe snijwond boven haar linkerknie deed het ergste vrezen. De afgelopen dagen hing haar carrière aan een zijden draad. Maar dat had niets met dat ongeluk van doen.