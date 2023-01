Premium Het beste van De Telegraaf

Linkse kader moet beter luisteren

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Het lijkt alsof links door het weglopen van het electoraat te murw is geworden om zelfs nog maar een richtingenstrijd aan te gaan over herstel. Je kunt je de vingers blauw schrijven, dat hebben de PvdA-partijideoloog René Cuperus en Josse de Voogd gedaan in hun boek Afgehaakt Nederland, dat doet elke week Martin Sommer in de Volkskrant, ik doe in de grootste krant van Nederland mijn best, maar er gebeurt helemaal niets. Geen reactie.