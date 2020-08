’Jongeren met corona verdienen geen voorrang op IC’

In de Telegraaf van zaterdag een artikel over wie er mag leven en wie sterven bij een nieuwe coronauitbraak. Er wordt geopperd om jongeren voorrang te geven bij volle IC's. Onder normale omstandigheden zou dat nog te verdedigen zijn, maar in geval van corona niet.

Waarom zou je jongeren die zich totaal niet aan de coronaregels houden, gewoon 'op anderhalve centimeter afstand' doorfeesten, uit andermans flesjes drinken en lekker onderling knuffelen voorrang willen geven boven een ouderen, die zich wèl in allerlei bochten wringen om de regels na te leven? Die jongeren weten toch wat de risico's zijn?

Tony van Dijk