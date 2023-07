’Rekeningrijden oneerlijk’

Elke gereden kilometer wordt belast, ook voor mensen die naar hun werk gaan. Ook op het platteland wordt men onevenredig hard geraakt doordat de afstanden naar bijvoorbeeld werk en sportaccomodaties vaak groter zijn en een alternatief in de vorm van goed en vooral betaalbaar openbaar vervoer is niet voorhanden. Al met al is ook dit weer een plan waarbij de burger hard wordt geraakt, maar een goed alternatief ver te zoeken is. En dat kenmerkt de politiek steeds vaker. Ondoordachte plannetjes introduceren, die de belastingdruk nog meer opvoeren en niet of nauwelijks effect sorteren. Eigenlijk een regelrechte schande.

Jan Pronk, Beverwijk