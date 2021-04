’Bosma goede Kamervoorzitter’

Vera Bergkamp en Martin Bosma staan te trappelen om de voorzittershamer van Khadija Arib over te nemen.

Ondanks Arib zijn taken de laatste jaren goed vervult heeft, vind ik het niet verkeerd om toch wat meer humor in die droge tent te brengen. Voor mij zou het deze keer best Martin Bosma mogen worden.

Een type Johan Derksen’ wordt daar wel een beetje gemist. Maar helaas gezien zijn politieke bloedgroep zal dat er wel niet inzitten.

Mario Verhees, Asten