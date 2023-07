’Extreem weer verontrustend’

In het zuiden van Europa brandt het. Letterlijk. Verschillende landen moeten vechten tegen zware bosbranden en hitte. In andere landen zitten vakantiegangers opgescheept met hagel en storm. Wat is er aan de hand in het zuiden van Europa, vraagt Jan Lemsom zich af.

Het ergste moet misschien nog wel komen. De natuur gaat zijn gang niet de afgelopen 2000 jaar maar al vele miljoenen jaren. Wij zijn een stel verwende wereldbewoners die denken dat er er aan de wereld verwarming een thermostaat zit en wij die even hoger en lager kunnen zetten. Helaas is dat niet zo en de komende miljoen jaren gaat ook de natuur binnen en buiten de cosmos gewoon zijn gang. Jan Lemsom Heemstede