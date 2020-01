Brief 3: ’Middeninkomens kunnen het schudden’

Het is nu al zo dat de huizenprijzen of het huren hiervan voor bv. politieagenten, brandweerlieden, vuilnisophalers, mensen in de zorg enz. onbetaalbaar zijn en dat vooral in het midden en westen van ons land. Het werkt destabiliserende ongelijkheid in de hand waardoor onze economie tot stilstand zal komen. Een recessie ligt al flink op de loer.

De homo-kapitalismus regeert. Mensen met een eigen huis en dat zijn vooral de beter betaalde mensen in ons land, ook parlementariërs hebben er alle belang bij dat de huizenprijzen steeds hoger worden. Mijn vader zaliger zei al: ’Hebzucht is erger dan geelzucht want geelzucht gaat weer over’.

Peter Buikema, Maastricht

