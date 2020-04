Brief 1: ’Geen oog voor gepensioneerden’

Onze jongeren worden gebrainwashed dat hel en verdoemenis hun lot gaan worden omdat de ouderen al hun geld op zouden souperen en er straks niks meer over is wanneer zij aan de beurt zijn. Nu blijkt dat niets minder waar is.

De regering geeft terecht aan dat pensioen een zaak is tussen werknemer (uitgesteld salaris) en werkgever, maar was in het verleden niet te beroerd om een greep in de pensioenpot te doen (er zat te veel in!) en zit nu continue in de pensioenpot te roeren door middel van een Asterix en Obelisk toverformule die ’rekenrente’ heet. Dit om de alsmaar groeiende pensioenpot klaar te maken voor donatie aan rupsjenooitgenoeg Brussel?

Dat de gepensioneerden al 10 jaar kind van de rekening zijn maakt de regering niets uit. Wat een gaaf land!

Marijke Hulst, Dordrecht