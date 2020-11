Uitslag Stelling: Immuunsysteem versterken

Een reactie: „Door regelmatig te bewegen en bewust te leven bouw je een betere weerstand op. In deze tijd kan dat zeker geen kwaad.” Ondanks de heersende mening dat een goede weerstand belangrijk is, is echter lang niet iedereen bewuster bezig met zijn of haar eigen gezondheid sinds het virus zijn intrede deed. 45% van de respondenten zegt wel bewuster om te gaan met de eigen gezondheid maar ruim de helft geeft aan dat niet nodig te vinden. „Als je altijd al gezond leefde en geen obesitas hebt, hoef je ook je manier van leven nu niet aan te passen”, meent een van hen.

Veel deelnemers zijn het dus met minister De Jonge eens dat een goede weerstand belangrijk is in de strijd tegen het virus, maar er wordt wel getwijfeld over de rol van de politiek in deze kwestie. De helft van de respondenten vindt het de taak van Den Haag om te wijzen op het belang van een gezonde leefstijl. Veel van hen stellen echter wel dat dat advies ’rijkelijk laat’ komt. „De regering had direct in april al moeten komen met het advies om zo gezond mogelijk te leven”, vindt iemand. Andere respondenten menen dat het goed is dat de politiek mensen op het belang van een gezondere leefstijl wijst, maar dat het geen betutteling moet worden.

De term betutteling valt ook regelmatig bij de tegenstanders van overheidsbemoeienis (44%). „Politici hebben zich niet te bemoeien met hoe mensen moeten leven. Zij zelf zijn doorgaans heel slechte voorbeelden op diverse terreinen. En uiteindelijk gaan mensen links- of rechtsom gewoon dood. Dat is het leven”, luidt een reactie.

Driekwart van de deelnemers vindt echter wel dat het kabinet het voor de mensen makkelijker moet maken om een gezonde leefstijl te hanteren, bijvoorbeeld door de btw op groente en fruit afte schaffen. „Aan gezond leven zit wel een prijskaartje”, reageert een respondent. „Gezond eten is duur en sporten kost ook geld. Dat moet je wel hebben.” Een ander schrijft: „Als ze het in Den Haag zo belangrijk vinden, moeten ze gezond voedsel eerst maar eens betaalbaar maken voor iedereen dan wordt de gezondheid van de mensen vanzelf beter.”

Toch zijn er ook veel deelnemers die stellen dat een gezonde leefstijl vooral te maken heeft met keuzes. „Mensen die zeggen dat gezond eten duur is hebben ongelijk. Al het geld dat je besteedt aan slechte voeding en vooral ook snoep kun je beter besteden aan goed voedsel dan is het verschil in prijs niet zo groot meer”, reageert iemand. „Gezond leven is helemaal niet duur”, stelt ook een ander. „Wandelen is gratis, daar hoef je niet voor naar de sportschool. En hoeveel kost nou een bloemkool, een krop sla of een zakje wortelen? Water is ook goedkoper dan bier of koffie. Tel uit je winst.”

Tenslotte zijn er ook mensen die waarschuwen dat een gezonde leefstijl niet zaligmakend is. „Ook mensen die veel sporten en gezond leven liggen in het ziekenhuis”, stelt iemand. „Er zijn ook zat voorbeelden van kerngezonde atleten, sporters, die toch corona kregen”, reageert ook een ander. „Dus het is goed gezond te leven maar dat betekent niet dat dit virus aan je voorbij zal gaan.”