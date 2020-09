’Politieke ambities EU brug te ver’

De ambities van EC-voorzitter Von der Leyen reiken ver en zij ontpopt zich steeds meer als een staatshoofd. En ik in mijn naïviteit steeds maar denken dat de EU een economische unie is. Ik voel mij dan ook behoorlijk in het ootje genomen door politiek Den Haag. Al die positieve verhalen over de EU zijn voor mij omgedraaid in een ’Mens erger je niet-spelletje’. Om in de beeldspraak te blijven: het wordt tijd om de dobbelsteen te verstoppen en de pionnen terug te zetten om van haar ambities af te komen.

A. Bulten, Warnsveld