’Te veel onzekerheid rond vaccin’

Een derde prik, de booster, heb ik al te pakken en dat kan ook wel gezien mijn leeftijd. Maar weten we al wat de eventuele bijwerkingen zijn op langere termijn van dit vaccin is de vraag van veel jonge vrouwen die nog kinderen willen. Een zeer terechte vraag aangezien er al vele klachten 17000 zijn over menstruatiestoornissen. Die wat mij betreft veels te makkelijk worden weggewuifd. Want wie neemt de ’verantwoordelijkheid’ als het wel misgaat de komende jaren. Wie durft er vanuit dit kabinet, het OMT of de farmaceut nu zekerheid te geven aan al deze jonge vrouwen dat het veilig is!

H. Deugd