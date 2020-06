’Opname 112-melding cruciaal voor rechters en nabestaanden’

De centralist beroept zich op zijn medisch beroepsgeheim. De rechter wil inzicht in de laatste 19 minuten van het leven van het meisje. Dat is cruciaal voor rechters en nabestaanden. De centralist belemmert op abjecte wijze de rechtsgang. Hier moet voor eens en altijd paal en perk worden gesteld aan de waanzin der correctheid; immers er is sprake van een kind van vijftien jaar, dat op beestachtige wijze is omgebracht!

Hugo Pronk,

Amsterdam