’Maximum van 2 personen niet te handhaven’

Hier gaan we beslist de oorlog tegen het virus mee winnen. Volgens mij is het ook niet te handhaven, loop je met twee personen buiten en kom je iemand tegen, dan is een praatje maken al verboden.

Ons ouwe wijven wandelclubje laten we toch maar gewoon doorgaan, soms zijn we met twee, soms drie en ook wel met z'n vieren. Nou, dan wandelen we maar twee aan twee door de natuur, afstand houden deden we al de tijd al.

De sportscholen blijven open omdat dat goed is voor de fysieke en mentale gesteldheid van de sporters, ik vind dat dat voor ons oude mensen ook geldt.

Thuis blijven doen we zeker, maar af en toe naar buiten, dat moet kunnen!

H. Kuiper

Epe