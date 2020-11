Uitslag stelling: ’Verdeeld over vaccineren’

Een kleine meerderheid van 55% van de respondenten ziet dat onderscheid niet zitten, 42% van hen staat er wel positief tegenover. „Ik zou het een grote schande vinden als mensen die zich om welke reden dan ook niet wensen te laten vaccineren worden bestempeld als tweederangs burgers”, reageert iemand. „Dit gaat volledig tegen de vrijheid van meningsuiting en de autonome wilsbeschikking in.”

Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten vindt het dan ook absurd dat ongevaccineerden de toegang geweigerd zou kunnen worden tot evenementen, bepaalde gebouwen of bijvoorbeeld een vliegtuig. „Het is een verkapte vorm van dwangbevel, want zij die wel ingeënt zijn, lopen dan toch geen risico meer?”, analyseert een tegenstander. „We zitten al op een gevaarlijk hellend vlak met een dubieuze noodwet van verboden en een nutteloze verplichting van mondkapjes. Men gaat steeds een stapje verder met het morrelen aan onze vrijheid.”

Maar 46% van de respondenten vindt minder vrijheden juist wel een logisch gevolg van de keuze je niet te laten vaccineren. „Wanneer iemand zich niet wil laten vaccineren is dat zijn goed recht, maar het is net zo goed het recht van instanties (landen, restaurants, clubs en dergelijke) om dit virus buiten de deur te houden”, stelt een van die voorstanders. „Geen vaccinatiebewijs, geen toegang. Dat is minder opzienbarend dan men doet geloven. Wie naar een exotische bestemming gaat is vaak toch ook verplicht zich in te enten tegen bepaalde infectieziektes?”

Veel voorstanders (47%) van een onderscheid in vrijheden tussen wel en niet-gevaccineerden zien het als een maatschappelijke verplichting om zich in te laten enten tegen het virus. Precies eenzelfde percentage is het daar echter niet mee eens.

„In een maatschappij gaat het om verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen. Als je dat weigert te doen, zeg je eigenlijk dat je geen deel uit wenst te maken van de maatschappij. In dat geval heb je mijns inziens ook minder rechten in die maatschappij”, aldus een voorstander. „Vanwege de enorme impact op de maatschappij is het niet meer dan logisch dat degenen die zich laten inenten meer vrijheden hebben”, reageert een ander.

Een tegenstander vindt het rechttrekken van de economie een slecht excuus. „Waar gaat dit nou over: de mens of de economie?”, vraagt deze zich af. „Den Haag drukt op de knop en wij moeten dansen. Ik heb nog geen vertrouwen in het medicijn, het gaat me veel te snel.”

Lang niet alle respondenten zijn dan ook van plan zich in te laten enten als het vaccin er eenmaal is: 46% van hen is dat wel van plan, 43% wil het niet. En deze tegenstanders zijn zeker niet allemaal algemene tegenstanders van vaccins: 72% van alle stellingdeelnemers stelt namelijk wél positief te staan tegenover het Rijksvaccinatieprogramma. Veel tegenstanders van het coronavaccin zijn bang voor de gevolgen van de inenting. „Dit medicijn is in een poep en zucht uitgevonden en getest. Is er wel goed gekeken wat de schadelijke effecten zijn?”