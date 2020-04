’Zet streep door biocentrale Amsterdam’

Er is al veel kritiek op biomassacentrales. De centrales, o.a. die in Arnhem, zijn enorm vervuilend en omwonenden hebben er veel last van. Ook moet er heel veel hout voor worden gekapt. In Amerika komt men er tegen in opstand omdat daar vandaan hout naar Nederland wordt vervoerd. En iedereen weet dat de bossen enorm belangrijk zijn voor onze planeet! Er zijn zoveel andere manieren om duurzaam onze huizen te verwarmen. Hopelijk wint het gezonde verstand en keurt de gemeenteraad dit belachelijke plan af!

Reny v. Beek, Terschuur