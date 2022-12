’Nederland klem tussen EU-verdragen’

Op het gebied van migratie en klimaat. We hebben om goede sier te maken in Brussel braaf of de stippellijn van verdragen getekend. Het braafste jongetje van de klas. En nu passen die verdragen niet meer en zit Nederland in de problemen. Maar verdrag is verdrag, Europese wetgeving laat zich niet wijzigen en daarvan mag niet worden afgeweken. Dus schieten onze rechters het ene na het andere voorstel om Nederland weer op de rit te krijgen af. De Nederlandse burger had al eerder aangegeven niet op dwang vanuit Brussel te wachten. Maar referenda en invloed van de burger zijn aan onze overheid niet besteed. Nu merkt de overheid zelf wat de prijs van onze afhankelijk van Brussel kost. Namelijk stevig welvaartsverlies van de burger en een uitgeholde middenklasse. Alleen jammer dat niet de overheid voor dit wanbeleid boet maar diezelfde burger.

B. van Dam