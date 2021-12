Brief 3 ’Status wolf verhindert wildbeheer’

De vraatzucht van de beesten is niet te temmen en vrijwel dagelijks worden boeren geconfronteerd met vreselijke beelden van opengereten vee. Dat aanzicht went nooit. En die afschuwelijke beelden gaan we steeds meer zien. Om nog maar niet te spreken over de gevolgen voor het wild in onze bossen. Want behalve de vraatzucht neemt ook de paringsdrift toe. Elk jaar komen er in ons land nieuwe roedels bij. In steeds versneld tempo. Het enige wat tegen de wolf helpt is de knal van een geweerschot. Maar de wolf is een beschernd dier, dus wildbeheer kun je voorlopig wel op je buik schrijven.

Jan Muijs, Tilburg

