Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Recht hangen vlag op 4 en 5 mei heeft gewoon te maken met goed fatsoen

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Eerder dit jaar bleek dat bijna een kwart van de Nederlandse jongeren, geboren na 1980, twijfelt aan de Holocaust. In een videoserie van De Telegraaf deze week komt weer naar voren hoe beperkt de kennis over de Tweede Wereldoorlog is.