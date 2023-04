’Vaak ongelukken bij voorrang geven’

Veel fietsers geven geen richting aan en lijken zich geenszins af te vragen of automobilisten ze wel zien. Het wordt meer en meer -naarmate het aantal elektrische fietsen stijgt- een. hachelijke onderneming wanneer je in een druk verkeersgebied als automobilist een afslag op een rotonde neemt. Je kijkt voortdurend naar rechts en achterom om te zien of er fietsers aankomen en als je denkt ’er komt niets aan, ik kan de afslag nemen’ zit er toch, ogenschijnlijk vanuit het niets, ineens een klein zwart elektrisch ’kinderfietsje’ naast je met een append capuchonmens dat gewoon doorfietst want het heeft voorrang en soms met fatale gevolgen.

Frank A. Paardekooper, Zandvoort