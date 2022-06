’Invloed Trump nog steeds groot’

Bekijk ook: Hooggerechtshof splijt VS nog meer uit elkaar

Sterker nog, enkele rechters hebben al laten doorschemeren te willen tornen aan eerdere uitspraken over homorechten en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Gelukkig is een meerderheid van de bevolking tegen de uitspraak, maar daar hebben de politiek en ideologisch gedreven rechters lak aan. Veel uit Amerika, of het nou goed of slecht is, waait over naar Europa. Al heb ik goede hoop dat deze windvlaag, die ons jaren zou terugwerpen, ons niet zal treffen!

Bas Overmars, Amsterdam