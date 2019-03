’Partijen uitsluiten ondemocratisch’

Mourad Taimounti (DENK), Marjolein Moorman (PvdA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) tijdens een debat in Paradiso Noord/Tolhuistuin in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ⓒ ANP

GroenLinks sluit Denk uit van samenwerking. Marjolein Moorman van de PvdA Amsterdam vindt ’dat we heel scherp moeten zijn over hoe we met elkaar omgaan in de democratie” en stelt vervolgens ook geen samenwerking met Denk te kunnen aangaan. Partijen uitsluiten van samenwerking is echter per definitie geen democratisch middel, vindt Carla Meelker.