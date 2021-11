Uitslag Stelling: ’Herrie bladblazer acceptabel’

Gemeenten zijn echter bezig hun personeel uit te rusten met stillere exemplaren. Onder andere de gemeenten Amsterdam en Bladel gaan benzinebladblazers op termijn inruilen voor elektrische exemplaren. Dat vinden de meeste respondenten een goed idee. Maar een enkeling denkt dat een elektrische bladblazer niet ideaal is. ,,Het vermogen van die batterijblazers is niet groot genoeg en bovendien zijn ze veel zwaarder dan die met benzine.”

Iemand anders zou juist heel erg voor een verbod op verkoop van benzineblazers aan particulieren zijn. ,,Voor twintig euro zijn ze al te koop bij de bouwmarkt. Verkoop alleen elektrische.” Iemand anders wil de apparaten helemaal verbieden: ,,Bij gemeenten kan ik het werktuig vanuit de arbeidsomstandigheden wel begrijpen, maar particulieren kunnen toch prima hun bladeren bijeen harken?” Twee derde van de respondenten is pro bladblazer en zeggen dat ze het een handig apparaat vinden.

Veel respondenten hebben eigenlijk niet zo heel veel moete met blaadjes op straten en stoepen. De meesten zeggen zich nooit hieraan te ergeren. Desondanks vindt driekwart dat gemeenten het opruimen van gebladerte serieus moeten nemen. ,,Dat de fiets- en voetpaden vrij moeten blijven, dat begrijp ik. Maar laat het blad liggen op het gras, dat is goed voor de insecten. Bovendien is het binnen de kortste keren verwaaid en kun je weer helemaal opnieuw beginnen.” Iemand anders adviseert: ,,Laat de blaadjes vooral niet in de rioolputten liggen. Bij zware regenbuien kan het water anders niet weg.” Een respondent zou het fijn vinden als de gemeente plekken met gaas zou afsluiten waar buurtbewoners hun blaadjes kunnen deponeren, waarna ze worden opgehaald. ,,Die hadden we, maar blijkbaar zijn ze daarmee opgehouden.”

Een stemmer pleit voor het aanpakken van het probleem bij de bron. ,,Gemeenten zouden beter moeten nadenken over waar ze bomen planten. Er zijn ook bomen die groen blijven en geen blad verliezen. Plaats die in woongebieden en plant bomen die blad verliezen buiten de bebouwde kom.”

Gemeenten kunnen het bladblazen binnen de perken houden, door het alleen op gezette tijden toe te staan. Een meerderheid vindt dit niet nodig. Maar als er dan toch een verbod komt op het bladblazen, dan kiezen de meesten voor het tijdstip na 22.00 uur. Een respondent vindt het wel meevallen met de geluidsoverlast die het veroorzaakt. ,,Ik ben de enige in de straat met een bladblazer en ze moeten er maar aan wennen. Ik gebruik dat ding hooguit vier keer per jaar.”

Het bladblazerbezit onder de deelnemers is vrij groot. Iets minder dan de helft heeft een dergelijk apparaat. Toch vinden de meesten het een beter idee om voor het verwijderen van bladeren van stoep of grasmat de hark ter hand te nemen. ,,Harken en vegen is ook nog eens heel goed voor de conditie”, klinkt het. Daarbij zijn de meesten bereid om de blaadjes te laten liggen, omdat dit volgens natuurbeschermers de biodiversiteit ten goede komt.