’Opvoeden kinderen doe je zelf’

Een basis die nu niet altijd meer vanzelfsprekend is. Kinderen zijn nog geen jaar of ze worden bij een crèche ’gedumpt’ of worden ’s ochtends bij opa en oma afgeleverd.

Papa en mama moeten werken voor de hypotheek, dure auto’s, drie of meer vakanties per jaar, kleding, etc. Wat moeten de mensen in de buurt of familie toch wel niet denken als dit allemaal niet meer kan?

Kinderen worden tegenwoordig bijna niet meer opgevoed door papa en mama. Wij hebben destijds besloten dat papa ging werken en dat mama thuis bleef (had ook andersom kunnen zijn) om bij de kinderen te zijn. Nadat de jongste naar school ging, is mijn vrouw weer halve dagen gaan werken. Als de kinderen vrij waren van school was er altijd een ouder thuis. We hadden geen nieuwe auto, we gingen op vakantie met een tweedehands vouwwagen op een camping nog geen uur rijden van huis. De kinderen genoten en de ouders hadden vakantie, niks mis mee. Herinvoeren van de dienstplicht om kinderen op te voeden, zoals eerder een lezer stelde, is overbodig. Ouders doe een stapje terug en voed je kind(eren) zelf op.

Erik Bruns, Zwartemeer