Analyse - Wilders maakt kras op blazoen coalitie

Met het saboteren van een hoofdelijke stemming over hogere zorgsalarissen woensdagavond heeft de coalitie zich onnavolgbaar in de nesten gewerkt. Dat besef is doorgedrongen bij VVD, CDA, D66 en CU die het boetekleed aantrekken over het hazenpad dat men koos toen bleek dat de oppositie de stemming dreigde te gaan winnen.