’Winkelen in binnenstad ontmoedigd’

Lokale overheden hebben namelijk niet bepaald een beleid gevoerd dat winkelen in de binnenstad bevordert. Zo zijn daar de peperdure parkeertarieven, en het jarenlange beleid van autootje pesten waarbij wegen versmald zijn en de doorstroming dus minimaal is. Diesels mogen er al helemaal niet meer in. Dan maar op de fiets of het openbaar vervoer? Dat wordt moeilijk met tassen vol boodschappen.

Kortom, die grote winkelcentra aan de randen van de grote steden zijn misschien zo gek nog niet. Het lijkt me dan ook dat de politiek eerst eens de hand in eigen boezem moet steken voordat er naar het online shoppen gewezen wordt als de boosdoener!

Simon Jalbert,

Amsterdam