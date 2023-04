De provincies zijn niet maatgevend voor de finale discussie over stikstof

Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland loopt vast. Stikstof, de onzichtbare vijand, is overal. Onzichtbare vijanden roepen meer emoties op dan zichtbare vijanden. Al drie jaar kunnen wegen en woningen niet of nauwelijks worden gebouwd. Sommige culturele activiteiten lopen zelfs vast. Wij zijn al drie jaar in de greep van stikstof. We praten, onderzoeken, overleggen en stemmen, maar niemand komt met een uitweg.