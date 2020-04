Schooldiploma waardevol

Deze leerlingen hebben allemaal 4,5 of 6 jaar op school gezeten, hun toetsen gehaald en zijn steeds overgegaan naar het volgende schooljaar. Ook de schoolexamens hebben zij gewoon moeten maken en deze moeten zij voldoende afsluiten. Het CE wordt doorgaans op hetzelfde niveau gemaakt als het SE. Een CE was beter geweest, maar het is nu niet anders. Iedereen die dit jaar zijn diploma heeft gehaald: Van harte gefeliciteerd!

Suzanne Lutgerink,

Loosdrecht