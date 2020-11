’Ziek van besmettingscijfers’

Het aantal coronabesmettingen van de laatste tijd fluctueert nogal wat. De ene dag ca. 1200 meer en de andere dag ca. 1200 minder.

We worden overspoeld in de media met coronaberichten. Geef liever één keer per week een gemiddelde door want we worden zo langzamerhand ’ziek’ van deze meldingen. We weten nu wel dat het een sobere kerst wordt met weinig of geen familieleden en vrienden!

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela

