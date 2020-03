Ⓒ De Telegraaf

Wie over Geert Wilders of Thierry Baudet schrijft, raakt een open zenuw. De reacties zijn altijd heftig. Het is onlosmakelijk verbonden met de kramp, die nog steeds diep in de Nederlandse samenleving zit als het gaat om zaken zoals immigratie, integratie en de islam. Net zoals het verbonden is met het nationale trauma van de moord op Pim Fortuyn.