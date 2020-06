Voor het eerst sinds de piek van de coronapandemie is voor de derde dag op rij het aantal patiënten op de intensive care gestegen. Ook in het buitenland is het virus nog niet bedwongen. Zo is Peking getroffen door een nieuwe uitbraak, spreekt Iran al van een tweede golf en telt Pakistan een maand na ’heropening’ van de economie maar liefst 100.000 nieuwe besmettingen.