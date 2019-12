’En nu hoor je niemand over het milieu’

Zaterdagavond om 18 uur bij mijn moeder weggegaan op de fiets. Lekker helder winterweer en hoegenaamd geen wind, heerlijk om te fietsen! Zou je denken…

Die dag was de vuurwerkverkoop begonnen en de lucht was zwaar van de rook…..heerlijk als je ook nog erg verkouden bent. Ramen en deuren dicht. Waarom hoor je nu niemand over stikstofproblemen en milieumaatregelen enz.?

Kun je nagaan hoe we er in de nacht van oud en nieuw bijzitten. Allemaal binnen blijven want code oranje of rood! Maar op 1 januari moeten we wel allemaal van het gas(geven) af……. Waar gaat dit allemaal over!?

L. Blom