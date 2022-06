’Ambtenaren komen er weer mee weg’

In Almere hebben we weer zo’n voorbeeld van een ambitieuze gemeenteraad, met een nog ambitieuzere wethouder die zo nodig de Floriade moest organiseren. Op tv zagen we lege parkeerterreinen en inmiddels is de ruim veertig miljoen gemeenschapsgeld die het college bereid was om in dit evenement te investeren, opgelopen met nog eens 34 miljoen aan verlies. Wel, de gemeente Almere heeft zich op de kaart gezet, als slechte ondernemer, maar we kiezen een nieuwe raad en gaan gewoon door met geld verspillen.

Bert Osendarp, Irechek