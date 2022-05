’Tandartskosten te hoog’

De premie voor een aanvullende verzekering voor tandartskosten is in verhouding tot de basisverzekeringen duur en de kostendekking zeer beperkt. Waar een aantal jaren terug nog behandelingen werden vergoed, is dit in toenemende mate versoberd tot een maximaal tarief.

Ik denk dat verzekeraars aan deze aanvullende verzekering het meeste verdienen. Een spaarpot bij de tandarts waarbij het geld altijd van de klant blijft, zou een mooie optie zijn maar daaraan werkt niet elke tandarts mee. Een dergelijke spaarpot onderdeel van een tandartsverzekering maken zou een goede optie zijn.

Stress en pijn bij een behandeling zijn al erg genoeg daar moet niet ook nog een financiële stress bijkomen.

B. van Dam, Leiden