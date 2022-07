Premium Binnenland

Nederland zoekt massaal verkoeling, al moeten we volgens Duitse badgasten niet overdrijven: ’Bij ons is het veel heter’

Bepakt en bezakt zoeken mensen op het strand van het Zeeuwse Renesse de verkoeling op. Het is al flink zweten en dat terwijl de échte hitte nog moet komen. Al moeten we niet overdrijven, vinden badgasten uit Duitsland. ,,Bij ons is het veel heter dan hier in Nederland.”