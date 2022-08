Brief 3 ’Waar blijft hulp voor onze minima?’

Bekijk ook: Nederland zegt Oekraïne 80 miljoen euro aan extra steun toe

Dat gaat de Nederlandse burger via zijn belastingcentjes betalen, zonder dat er ook maar enige inspraak is geweest. Maar enige hulp aan Nederlanders, die door de inflatie en de hoge energielasten niet meer kunnen rondkomen is er nog niet. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer beide ministers terugfluit of dat bepaald wordt dat beide ministers maandelijks een flink bedrag van hun salaris inleveren. Want over de rug van anderen mooi weer spelen kan iedereen.

Ben Boulonois, Heiloo

