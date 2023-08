’Medicijnentekort een schande’

Zorgverzekeraars kiezen vaak voor de goedkoopste leveranciers waardoor de prijzen dalen, maar met als gevolg dat onze concurrentiepositie verslechtert en leveranciers vaak kiezen voor landen die meer betalen. Nobel streven van de zorgverzekeraars, maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan deze kruideniersmentaliteit. We betalen ons ondertussen scheel aan maandelijkse premies, eigen risico en de zvw-inhouding en vervolgens is dit het resultaat. Dat rechtvaardigt natuurlijk niet de agressie binnen de apotheken bij nee-verkopen, maar deze situatie vraagt wel om een heroverweging van de medicijneninkoop. Want dit gaat van kwaad tot erger en heeft ondertussen het stadium van onacceptabel bereikt.

Jan Pronk, Beverwijk