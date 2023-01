’China moet halt worden toegeroepen’

De Taliban onderdrukt de meisjes en vrouwen in Afghanistan, terwijl China de Oeigoerse minderheid op gewelddadige wijze aanpakt en massaal in heropvoedingskampen stopt, martelt en verkracht. Zo bezien is het dus niet zo vreemd dat deze misdadige regimes elkaar gevonden hebben. Het gaat China vooral om de talrijke grondstoffen in Afghanistan en de Taliban om de poen. Weer een reden om China zo veel mogelijk uit te sluiten van cruciale contracten en de handelsbelangen met hen te heroverwegen. China is op een meedogenloze manier uit op de wereldheerschappij en moet, voor zover het nog kan, een halt worden toegeroepen!

Bas Overmars, Amsterdam