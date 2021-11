Ombudsman: Ik ben geen immigrant

Hij komt erachter dat het te maken heeft met de periode in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Berend was in die tijd als militair gelegerd in het toenmalige West-Duitsland. Hij woonde er bij een Nederlandse luchtmachtbasis, in een huis dat beschikbaar was gesteld door het ministerie van Defensie. Omdat de Nederlandse militairen onder een NAVO-verdrag vielen, konden ze zich niet in hun tijdelijke woonplaats inschrijven. Toen hij na al die jaren terugkeerde in Nederland kreeg hij, zonder dat hem dat was gemeld, de status van 'immigrant'.

Berend zoekt contact met MijnOverheid om dit te laten veranderen. Hij komt via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) terecht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Daar hoort hij dat ze zijn gegevens zullen aanpassen. Maanden later blijkt dat er echter nog niets is veranderd.

Berend meldt zich bij de Nationale ombudsman. Onze medewerker Hans neemt contact op met de RvIG. Hans moet weken wachten en krijgt dan antwoord. Van de staatssecretaris van BZK. Een Kamervraag over hetzelfde onderwerp en de actie van Hans hebben dit onderwerp in een stroomversnelling gebracht. Volgens de staatssecretaris werkt het ministerie aan een verbetering en een vernieuwing van de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). En zijn ambtenaren onderzoeken of mensen een tweede adres kunnen registreren als ze door de overheid worden uitgezonden naar het buitenland.

De staatssecretaris liet ook weten dat wordt onderzocht of de term ’hervestiging’ kan worden gebruikt voor mensen die in Nederland zijn geboren en tijdelijk in het buitenland hebben gewoond. Deze boodschap stuurde hij ook aan Berend, met daarbij het goede nieuws dat de oud-militair niet meer als immigrant vermeld staat in MijnOverheid.

Berend heeft het juiste pad bewandeld om zijn klachten eerst bij de overheid neer te leggen. Nadat hij daar was vastgelopen, wist hij dat hij de Nationale ombudsman kon inschakelen. Wij zijn er niet alleen om grote maatschappelijke zaken te onderzoeken. Ook voor individuele klachten kunt u bij ons terecht. En zoals bij Berend is gebeurd, kan dat uiteindelijk leiden tot regels die voor iedereen verbetering opleveren.

* Niet de echte naam

