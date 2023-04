Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Mobieltjes in de klas ’Verban de telefoon uit het klaslokaal’

— Smartphonegebruik maakt kinderen niet alleen dommer, ook ongelukkiger. Aaron Mirck hoopt daarom dat een telefoontjesverbod in de klas zal helpen deze zorgwekkende ontwikkeling tegen te gaan.

Door Aaron Mirck Kopieer naar clipboard

Smartphones zijn zo ontworpen om ons van onze aandacht te beroven. Ze maken ons niet gelukkiger en niet slimmer. Je kan je afvragen waarom je die in een klaslokaal wil toestaan. En of het niet tijd is voor een strenger smartphone-regime buiten de klas.