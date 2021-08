’Chef Special gaat in de fout’

Het is in en intriest dat een popband zo op de voorgrond treedt. Wat is er nu mis mee om een gratis optreden te vragen? Als organisatie van een Grand Prix Formiule 1 in Zandvoort heb je iets te bieden, ’exposure’ voor miljoenen kijkers in ieder geval. Als je niet wilt, zeg dan gewoon nee en hou verder je mond. Maar nee, er moet natuurlijk via social media met modder worden gegooid, vooral ook omdat er schijnbaar namens iemand van het Koninklijk Huis is gesproken, ook de restauranteigenaren kwamen nog aan de beurt, want ook die hebben die schandalige vraag durven stellen.

C. J. Venema, Biddinghuizen