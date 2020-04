Het failliet van ons asielbeleid schreeuwt om nieuw beleid: gericht op opvang in de regio

Deze krant heeft al veel geschreven over het failliet van ons asielbeleid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan de toestroom niet aan waardoor mensen lang moeten wachten; asielzoekers stapelen op hun beurt aangemoedigd door belangenclubs en asieladvocaten procedure op procedure; er werden tot voor kort vervolgens miljoenen aan schadevergoedingen uitgekeerd; er hangt een aanzienlijke groep mannen rond in asielzoekerscentra uit zogeheten veilige landen, terwijl hun aanvraag bij voorbaat kansloos is; en ruim de helft van de afgewezen asielzoekers vertrekt niet.