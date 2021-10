’Historie van ons land wel onderwijzen’

Ik zou toch graag de achtergrond van deze randfiguren willen weten, maar vraag mij ook af of dit nu juist niet het gevolg is van de huidige pamperpolitiek die parlement en achtereenvolgende regenten zelf hebben veroorzaakt.

Leraren geschiedenis durven op de meeste scholen niet de echte geschiedenis en de herkomst van onze vaderlandse cultuur meer te benoemen. Kinderen gaan op zoek naar hún ’waarheden’, belust op sensatie raken ze het verband met de werkelijkheid kwijt en leiders als Franco, Napoleon, Stalin, Hitler, Hoessein, Amin, Khadaffi, etc. worden verheerlijkt. Ze verheerlijken het soort extreem geweld dat in (wereld)oorlogen werd gebezigd, in strijd met oorlogsrecht, maar wat in lessen op school moet worden uitgelegd dat dit uitwassen zijn en onacceptabel. Omdat volgens de NCTV-zegsman de extreemrechtse groep uit veel jongeren bestaat, moet op scholen de touwtjes extra aangehaald worden om de ’echte’ geschiedenis te behandelen en niet versluierd.

R. v.d. Broek, Amstelveen